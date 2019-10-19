أخبار مصر | "مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة "قوافل الخير" بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة "قوافل الخير" بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة المنوفية، فعاليات حملة "قوافل الخير" لتنظيم القافلة الطبية الشاملة لجميع التخصصات، بقرية ساقية أبو شعرة مركز أشمون، تحت رعاية النائب سامر التلاوي، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.

وشملت القافلة الطبية، تخصصات "العظام والباطنة والأطفال والمسالك البولية والجلدية والتحاليل الطبية والسكر، وقامت القافلة بخدمة حوالى 600 حالة مرضية في جميع التخصصات الحاضرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس مجلس المدينة.

وأكد النائب سامر التلاوى أمين الحزب بالمحافظة، على ضرورة توفير الخدمات الطبية للمواطن من خلال حملات الحزب، مشيرا إلي أن الحملة تقدم توعية للمواطنين والتعريف بأنشطة الحزب وسياساته.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.