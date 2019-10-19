أخبار مصر | الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام أبناء الصحفيين اليوم في جولتهم، بزيارة مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، والمتحف القبطي، وعقب انتهاء الجولة شارك الأطفال في ورشة للرسم على ما شاهدوه خلال الرحلة، وذلك تحت إشراف الفنان التشكيلي مصطفى إسماعيل، من الإدارة العامة لثقافة الطفل.
وأشار "الزناتي" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أنشطة أخرى لأبناء الصحفيين؛ حيث يتضمن البرنامج أيضًا بالإضافة إرحلات أتوبيس الفن الجميل، والذي تقرر له رحلة شهريًا في السبت الثالث من كل شهر، سيكون هناك عرضًا فنيًا على مسرح نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الخميس الثاني من كل شهر، وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وإقامة ورش فنية بعد العرض، وعرض فني آخر في الخميس الأخير من كل شهر لفريق أجيال للعرائس، وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق بقصر جاردن سيتي.