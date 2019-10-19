أخبار مصر | الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم جولة لـ ٢٥ طفلاً من أبناء الصحفيين، قاموا اليوم بجولة داخل ملتقى الأديان عبر رحلة أوتوبيس الفن الجميل، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي وافق على بروتوكول التعاون الذي طرحته لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لتقديم أنشطة فنية وثقافية لأبناء الصحفيين.

وقام أبناء الصحفيين اليوم في جولتهم، بزيارة مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، والمتحف القبطي، وعقب انتهاء الجولة شارك الأطفال في ورشة للرسم على ما شاهدوه خلال الرحلة، وذلك تحت إشراف الفنان التشكيلي مصطفى إسماعيل، من الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وأشار "الزناتي" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أنشطة أخرى لأبناء الصحفيين؛ حيث يتضمن البرنامج أيضًا بالإضافة إرحلات أتوبيس الفن الجميل، والذي تقرر له رحلة شهريًا في السبت الثالث من كل شهر، سيكون هناك عرضًا فنيًا على مسرح نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الخميس الثاني من كل شهر، وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وإقامة ورش فنية بعد العرض، وعرض فني آخر في الخميس الأخير من كل شهر لفريق أجيال للعرائس، وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق بقصر جاردن سيتي.