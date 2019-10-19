أخبار مصر | تنفيذ توجيه الرئيس.. ننشر قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ توجيه الرئيس.. ننشر قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالأنشطة والفعاليات والعروض التي نظمتها الجامعات المصرية احتفالًا بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم الامتحانات الإلكترونية بالجامعات المصرية، أكد عبد الغفار على ضرورة الانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات لتأهيل كليات القطاع الصحي لتعميم الامتحانات الإلكترونية بالقطاع الصحي بكافة الجامعات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية.

ووجه الوزير، بتشكيل لجنة لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بكافة الجامعات لضمان تأهيلها لإجراء الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي بما يساهم فى نجاح تطبيق المنظومة خلال العام الدراسي الجاري. كما وجه الوزير بتدريب مجموعة عمل بكل كلية من كليات القطاع الصحي على مستوى الجامعات المصرية تقوم بإعداد الامتحانات الإلكترونية، وتقدم تقريرًا دوريًا حول مستوى التقدم الذي تحرزه، على أن يتم تقديم تقرير حول دور كل جامعة فى إحراز التقدم في هذا الشأن. كما وجه الوزير بتقديم تقارير دورية من كل جامعة حول الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية التى تؤكد الحس والانتماء الوطنى لشباب الجامعات. وأكد الوزير على ضرورة أن تتوافق الأبحاث العلمية المقدمة للجان الترقيات في مختلف التخصصات مع الإستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة، موجهًا بقيام السادة نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا للبحوث بعقد اجتماعات دورية مع السادة وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث للتأكيد على توافق أجندة الأبحاث العلمية فى التخصصات العلمية المختلفة مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومراعاة تحديث برامج البحث العلمى بالجامعات المصرية بما يتوافق مع احتياجات الدولة واحتياجات التنمية فى كافة المجالات.

ووافق المجلس على عدة قرارات كالتالي:

Advertisements

وافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح رئيس جامعة قناة السويس بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية، على أن يتم تقديم ملف كامل للجنة فحص إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وافق المجلس على مقترح اللائحة المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية. وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲ وتنص على (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)، على آن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/2021. ووجه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن. ووجه المجلس بضرورة اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد للحصول على شهادة ضمان الاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة، وتقديم تقارير دورية في هذا هذا الشأن.