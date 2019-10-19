مصر | النيابة تباشر التحقيق فى مقتل شخص على يد 3 يرتدون النقاب ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تباشر التحقيق فى مقتل شخص على يد 3 يرتدون النقاب ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لمعاينة موقع مقتل شخص وإصابة نجله بإصابات بالغة بمدينة بدر، لبيان أسباب الحادث.

وكانت شهدت مدينة بدر جريمة قتل راح ضحيتها شخص وإصابة نجله بإصابات بالغة.

تعود التفاصيل الواقعة، حين تلقي قسم شرطة بدر، بلاغا يفيد بقيام 3 أشخاص، يرتدون نقاب ويستقلون "توك توك"، بقتل شخص وإصابة نجله بإصابات بالغة، وجارى تحديد هوية المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، لقي مواطنان مصرعهما، وأُصيب آخر على يد 5 أشخاص، تنكروا في زي منتقبات، وهاجموا سيارة نقل بالأسلحة النارية، أخذًا بالثأر بالمنيا.

وتلقى اللواء أحمد سليمان، مدير أمن المنيا، بلاغًا من العميد حاتم حمدي، مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بمصرع كلا من (شحاتة.ع) 40 سنة ـ فلاح، و(عربي.ك.م) 41 سنة، فلاح، ويُقيمان بقرية شيبه التابعة لمركز أبو قرقاص.

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بالانتقال والفحص ومناظرة الجثتين، تبين إصابتيهما بعدة طلقات نارية بالرأس والصدر، داخل سيارة ربع نقل خضراء اللون، بدون لوحات معدنية، قيادة (عبد اللطيف.ح.ع) 23 سنة ـ سائق، ويُقيم بنفس القرية، مصاب بفتحة دخول وخروج لطلق ناري بالساعد الأيسر، وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بالسيارة بأحد شوارع القرية وبصحبته المجني عليهما فوجئوا بخمسة أشخاص يرتدون نقاب، قاموا بأطلاق أعيره ناريه من أسلحه كانت بحوزتهم تجاه السيارة، مما أدى إلى حدوث اصابته، والمجني عليهما، التي أدوت بحياتهما.

كشفت التحريات، وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليهما "الصوفة" وعائلة "أبو السيد" المحرر عنها محضر برقم 26734 لسنة 2005 جنح المركز، والتي قُتل خلالها (رشاد.ص.ت) من عائلة "أبو السيد"، واتهم بقتله المجني عليه الأول، وشقيقه (فتح الله.ع) وحكم عليهما بالسجن 5 سنوات.

وبمعاينة السيارة، تبين وجود آثار طلقات نارية بالزجاج الأمامي والخلفي، والقوائم، وعُثر على 6 فوارغ لطلقات نارية بمكان الحادث.

وأكد (وليد.م.ج) 29 سنة، فلاح "شاهد الواقعة" ومقيم بنفس القرية، ما جاء بأقوال السائق، وبسؤال شقيق المجني عليه الأول "فتح الله" 46 سنة، فلاح، اتهم كلا من (ربيع.ن.ت) 30 سنة، عامل، (حسن.ر.ص) 19 سنة، فلاح، (حمادة.ص.ت) 45 سنة، عامل، وشقيقه كمال 35 سنة، فلاح، و(أمين.ط.ع) 30 سنة، عامل، وجميعهم من عائلة "أبو السيد" ومُقيمون بنفس القرية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6979 لسنة 2012 إداري أبوقرقاص، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وضبط جميع المتهمين والسلاح المستخدم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

