مصر | من بولاق الدكرور لـ "المنيا".. القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بولاق الدكرور لـ "المنيا".. القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا مفاده بالعثور على جثة سائق توك توك، بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، يدعي "باسم. م"، مصاب بـ 5 طعنات متفرقة بالظهر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن عاطل مقيم بمنطقة أبو قتادة، بنطاق القسم، وراء ارتكاب الجريمة لسرقة المجنى عليه، وبإعداد مأمورية لضبطه تمكنت القوات من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بالإشتراك مع آخرين من محافظة المنيا.

وبإعداد مأمورية لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائي بقطاع أمن المنيا، تمكنت القوات من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.