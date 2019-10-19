مصر | هي الأكبر.. النيابة الإدارية ترقى 4476 موظفا بمختلف المستويات الوظيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هي الأكبر.. النيابة الإدارية ترقى 4476 موظفا بمختلف المستويات الوظيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بترقية عدد 4476 موظفًا بالنيابة الإدارية في مختلف المستويات الوظيفية.

والجدير بالذكر، إن هذه الحركة تعد أكبر حركة ترقيات تشهدها النيابة الإدارية عبر عصورها، كما قام "المنشاوي"، بالمرور على عدد من النيابات الإدارية بمحافظة القاهرة شملت نيابة الاستثمار والشئون المالية، نيابة الضرائب، نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس.

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وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، بأن رئيس الهيئة وعدد من قياداتها تفقدوا سير العمل بالنيابات.

وجاء ذلك في إطار خطة وعزم المستشار "المنشاوي" لزيارة النيابات الإدارية بمحافظات مصر المختلفة والتواصل مع أعضائها بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

وناقش رئيس الهيئة خلال جولته مديري وأعضاء تلك النيابات فيما يخص شئون العمل، حيث أثنى على ما يقومون به من جهد دؤوب، مؤكدًا على دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.