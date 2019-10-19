مصر | الدستورية العليا تعرض فيلما وثائقيا خلال احتفالية اليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدستورية العليا تعرض فيلما وثائقيا خلال احتفالية اليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت المحكمة الدستورية العليا، فيلما وثائقيا عن احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر عام 1969.



وذكر الفيلم أبرز مستشاري المحكمة وكذلك تقديم موجز عام عن واجبات المحكمة تجاة المواطنين، كما ذكر الفيلم الوثائقي أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، كما رصد الفيلم دور المحكمة في الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وكذلك إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري أمام المحكمة.



وأوضح الفيلم بداية إنشاء الدستور المصري، ودوره علي المستوي الإقليمي والدولي. وأوضح الفيلم بداية إنشاء الدستور المصري، ودوره علي المستوي الإقليمي والدولي. وشهدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، وذلك بمشاركة 48 محكمة دستورية وعليا من 50 دولة من جميع قارات العالم. وبدأت الاحتفالية بمقر المحكمة بالمعادى فى الثانية عشرة ظهرًا، يسبقها لقاء وفد من قضاة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الدستورية المشاركة فى الاحتفالية بالرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية.



وشهدت الاحتفالية تكريم رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، تقديرًا لدورهم خلال فترة رئاستهم للمحكمة.



وشهدت الاحتفالية عقد العديد من اللقاءات الثنائية المشتركة بين قضاة المحاكم من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التوأمة، إلى جانب برنامج ترفيهى لتعريف وفود الدول المشاركة بالمناطق السياحية فى مصر.