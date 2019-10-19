مصر | متحدث الدستورية العليا: "الدستور" يراعي مصلحة المواطن ويقيم قواعد المساواة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الدستورية العليا: "الدستور" يراعي مصلحة المواطن ويقيم قواعد المساواة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي، إن الدستور دائما ما يراعي مصلحة المواطن ويقيم قواعد المساواة والعدالة بين المواطنين بخلاف مشاربهم ومأربهم.

وأضاف المتحدث في تصريح خاص للفجر، أن الإرهاب يقوم بالتفريق بين المواطنين، إلا أنه مع المساواة التي يكفلها الدستور للمواطنين، يسد جميع الأبواب على الإرهاب، أما عن التعاون بين الجهات القضائية وبعضها قال: "المنظومات القضائية مكملة لبعضها، وقد يحدث نوع من التنازع بين جهة القضاء العاجل والقضاء الإداري، والمحكمة الدستورية مختصة بالفصل بين هذا التنازع حول اختصاصات كلا منهم".

وشهدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، وذلك بمشاركة 48 محكمة دستورية وعليا من 50 دولة من جميع قارات العالم.

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وبدأت الاحتفالية بمقر المحكمة بالمعادى فى الثانية عشرة ظهرًا، سبقها لقاء وفد من قضاة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الدستورية المشاركة فى الاحتفالية بالرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية تكريم رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، تقديرًا لدورهم خلال فترة رئاستهم للمحكمة

وشهدت الاحتفالية عقد العديد من اللقاءات الثنائية المشتركة بين قضاة المحاكم من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التوأمة، إلى جانب برنامج ترفيهى لتعريف وفود الدول المشاركة بالمناطق السياحية فى مصر.