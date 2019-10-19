مصر | رئيس الدستورية العليا لـ"الخليج 365": لقاء رؤساء المحاكم بالسيسي كان أكثر من رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الدستورية العليا لـ"الخليج 365": لقاء رؤساء المحاكم بالسيسي كان أكثر من رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي به بحضور أعضاء المحاكم المماثلة بالبلدان الأخري المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة، بقصر الرئاسة، صباح اليوم، وقبل بدء الجلسة الافتتاحية.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن لقاء الرئيس السيسي كان أكثر من رائع، وتطرقنا إلى العديد من الأمور أبرزها دور المحاكم والمجالس الدستورية في الحفاظ على الدول وقيمها، وبالتالي للمحاكم الدستورية دور هام وخطير لا يقل عن اي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وكان قد حضر الاحتفالية رجال القضاء والقانون من 50 دولة عربية وأجنبية، مثل الصين، الهند، أسبانيا، السودان، المغرب، لبنان، إندونيسيا، المجر، فلسطين، الكويت، كما حضر عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، ورجال القانون.

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وشهدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، وذلك بمشاركة 48 محكمة دستورية وعليا من 50 دولة من جميع قارات العالم.

وبدأت الاحتفالية بمقر المحكمة بالمعادى فى الثانية عشرة ظهرًا، سبقها لقاء وفد من قضاة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الدستورية المشاركة فى الاحتفالية بالرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية تكريم رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، تقديرًا لدورهم خلال فترة رئاستهم للمحكمة.

وشهدت الاحتفالية عقد العديد من اللقاءات الثنائية المشتركة بين قضاة المحاكم من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التوأمة، إلى جانب برنامج ترفيهى لتعريف وفود الدول المشاركة بالمناطق السياحية فى مصر.