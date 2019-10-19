شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 في الغردقة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 في مدينة الغردقة، الاثنين، تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الركب»، وتستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر.

Advertisements

ذكر بيان للوزارة، السبت، أن المؤتمر يهدف إلى «تعزيز نظم التقييم الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتقوية سبل التعاون والشراكات، بالتنسيق مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

أضاف البيان: «يعد استضافة المؤتمر مؤشر قوي على تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة المصرية، حيث كانت هناك العديد من دول العالم التي تسعى لاستضافته، ونال العرض المصري ثقة الأمم المتحدة».

وجرى تنظيم أول مؤتمر في المغرب عام 2009 بحضور 55 مشارك، والمؤتمر الثاني في جنوب أفريقيا عام 2011، والثالث في البرازيل عام 2013، والرابع في تايلاند عام 2015، والخامس في تركيا عام 2017.