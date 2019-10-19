شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة الإدارية» تصدر أكبر حركة ترقيات في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا، السبت، بترقية 4 آلاف و476 موظفًا بالنيابة الإدارية في مختلف المستويات الوظيفية. يذكر أن هذه الحركة تعد أكبر حركة ترقيات تشهدها النيابة الإدارية عبر عصورها.

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