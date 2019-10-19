شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 37 عقارًا بمحور التوفيقية الجديد في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة بدأت في إزالة 37 عقارا بمحور التوفيقية بالمطرية، لتخفيف الضغط المروري على المنطقة، في إطار خطط المحافظة للقضاء على العشوائيات واسترداد أراضي أملاك الدولة.

قال «عبدالعال»، في تصريحات، السبت: «سيتم توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات المزالة المستحقين طبقاَ لكشوف الحصر بأحد مشروعات الإسكان في القاهرة، وذلك لفتح محور التوفيقية بطول 2.3 كيلومتر بين المطرية ومحور مؤسسة الزكاة والدائري».

أضاف المحافظ أن «أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، على أن تقوم المحافظة بتوفير معدات الإزالة لهدم العقارات فور عملية إخلاء السكان، الذين سيتم نقلهم مباشرة إلى وحداتهم البديلة».