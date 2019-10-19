شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السادسة.. السيسى يوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها أبرزها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة جهود توطين صناعة النقل الثقيل في مصر خلال اجتماعه بوزير الإنتاج الحربى وأيضًا ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

السيسى يلتقى العصار ويوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلًا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19 أكتوبر، بقيمة 3 جنيهات، عقب زيادة فى سعر أوقية الذهب مساء أمس الجمعة، لتسجل أعلى من 1490 دولار للأوقية، وهو ما انعكس على أسعار الذهب فى مصر.





السيسي يؤكد لرؤساء المحاكم الدستورية أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين فى الاحتفالية الدولية للعيد الذهبى للقضاء الدستورى المصرى، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.





صور.. الآثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، عن تفاصيل إكتشاف أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، على يد رجال البعثة الآثرية المصرية، حيث أنه تم اكتشاف 30 تابوتا يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، حيث تم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات.





النقل تعلن افتتاح وتشغيل محطة مترو هليوبوليس للركاب غدا

أعلنت وزارة النقل تشغيل محطة هيليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب ابتداء من صباح غد، مع السماح لقطارات الخط الثالث بالتوقف بها، وذلك بعد انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل واختباراتها.





"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

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نشرت صحيفة دايلى ميل البريطانية تقرير مصورا عن عظمة مصر فى كافة أشكالها. وقالت الصحيفة فى تقريرها إن دولا قليلة للغاية يمكن أن تضاهى مصر فى هندستها المعمارية القديمة المذهلة. فهذه الحضارة التى يرجع تاريخها لخمسة آلاف عام تزخر بأهراماتها التى تندرج ضمن عجائب الدنيا السبع والمعابد الفخمة والمقابر الخفية والمدن المزدحمة والتاريخ الثرى.

مشرعو مجلس العموم يؤيدون التعديلات على اتفاق بريكست وسيتم إرجاء الخروج

صوت مشرعو مجلس العموم البريطاني لصالح التعديلات التي أدخلها السير أوليفر ليتوين، على اقتراح الحكومة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

راجح قاتل.. القصة الكاملة لشهيد الشهامة محمود البنا قبل المحاكمة بساعات

ساعات بسيطة تفصلنا عن بدء أولى جلسات المحاكمة فى قضية شهيد الكرامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، والمتهم الرئيسى بها محمد راجح ومعه ثلاثة من المشاركين له فى ارتكاب الجريمة، وسط مطالبات واستغاثات بأن يكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه قتل برئ.

"قسد": العدوان التركى مستمر.. ومقتل 24 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن استمرار العدوان التركى على شمال سوريا، حيث تم مقتل 24 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "العربية".

قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم بحمولة 234 ألف طن

قال فريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، اليوم السبت، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA أكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها بترسانة "دايو"، عبرت السفينة التى ترفع علم بنما بالمجرى الملاحى للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى أسبانيا.