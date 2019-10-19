شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل تحذر من مخاطر الكوليسترول وتنصح باستخدام زيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن ضرورة اهتمام المواطنين بنظام غذائى صحى متكامل يستهدف عدم الاصابة بالأمراض الخطرة . وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن زيت الزيتون يساعد على رفع نسبة الكوليسترول المفيد في الدم، ويقلل نسبة الكوليسترول الضار. وحذرت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من الاصابة بالكوليسترول للحماية من مضاعفاته الخطرة Advertisements وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل : ينبغى على المواطن البعد عن الدهون والاعتماد على المأكولات الخالية من الدهون والزيوت المهدرجة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحى الشامل تحذر من مخاطر الكوليسترول وتنصح باستخدام زيت الزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.