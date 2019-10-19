شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: مخطط بنهاية 2021 لتحويل "الدمرداش" لمستشفى نموذجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن مشروع تطوير غرفة العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش كان حلما بدأته مستشفيات الجامعة، وأخذت على عاتقها هذا المشروع الضخم فى سبيل خدمة المريض المصرى .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده مستشفيات الجامعة، قبيل افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام الـ7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعى، أنه تم الانتهاء من منظومة التعقيم المركزى بمستشفى الدمرداش وجارى العمل على تفعيله.

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وأشار رئيس جامعة عين شمس، قائلا: "كنا نحلم بمجمع عمليات مجمع، كانت فكرة صعبة وأصبحت واقع خلال الأشهر المقبلة ونسعى لافتتاح المرحلة الثانية من غرفة العمليات المجمعة بنظام الكبسولات"، لافتا إلى أنه مخطط بنهاية 2021 أن يصبح مستشفى الدمرداش مستشفى نموذجيا.

ويشهد الافتتاحات نواب رئيس الجامعة والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية والدكتور آسر عفيفى ومديرى المستشفيات المختلفة ولفيف من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الطبى.