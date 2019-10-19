شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: جنوب سيناء استقبلت 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى أن محافظة جنوب سيناء تعرضت لعاصفة من الامطار بمعدل 15 مليمتر خلال يومى 15و16 أكتوبر الحالى و بفضل منظومة الحمايه التي نفذتها الوزارة خلال الفترات الماضية للتعامل مع اخطار السيول وحصد كميات تم إستقبال تلك الكميات التى قُدرت بحوالى 5 ملايين متر مكعب من المياه على الوجه الامثل وتخزينها فى البحيرات الصناعية وخلف السدود والحواجز التى تم إنشاءها للاستفادة منها من قبل التجمعات البدوية وأهالينا فى سيناء

وأوضحت الوزارة أن اجمالى الكميات التى تم حصادها فى البحيرات والسدود بوادى وتير نتيجه العاصفة أول أمس هى اكثر من 3.7 مليون متر مكعب.

الجدير بالذكر أن قطاع المياه الجوفية نفذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (68.95%)، وعملية حماية منطقة سانت كاترين والتى تضمنت انشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (90.52%)، وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%)، وكذلك عملية حماية منطقة دهب إنشاء بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (84.15%)، وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (5.869) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).

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