شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وإعداد كوادر شابة لتحسين منظومة العمل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة الشرقية أولى الدورات التدريبية لعدد 25 مدير إدارة نوعية بالديوان العام للتدريب والتعريف بـ«الجدارات الإدارية للقيادات ومبادئ الإدارة والقيادة- بناء فريق العمل وإدارة الوقت والاجتماعات – إدارة الصراع في بيئة العمل – إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي – التخطيط الاستراتيجي» والتي استمرت لمدة يومين وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق تحت إشراف ومحاضرة الدكتورة ناهد مصطفى، أستاذ بكلية الطب جامعة قناة السويس، مدرب دولي معتمد واستشاري تنمية موارد بشرية وفخري عبدالعزيز، المشرف على مركز التدريب الإداري بالمحافظة والدكتور محمود الوجيه، مدرب بمركز التدريب الإداري.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية عقد وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء وإعداد كوارد شابه قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من الدورات تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري والتدريب على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة، لضبط منظومة العمل، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتى في قلب عملية الإصلاح الإداري.

ومن المقرر عقد عدد من الدورات خلال الفترة المقبلة لتدريب عدد من العاملين لخلق كوادر جديدة «صف ثاني» قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وللنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري.