شكرا لقرائتكم خبر عن «شعلان» يعلن مساهمة هندسة الزقازيق في تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات وحدائق أكتوبر والمنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق أن كلية الهندسة تشرف على تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات، وحدائق أكتوبر، والمنصورة الجديدة بتكلفة تزيد عن أربعة مليارات جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا للدور المجتمعي لكلية الهندسة في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية للجامعة وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة.

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وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الهندسة تقوم بالإشراف على إنشاء 618 فيلا بمدينة المنصورة الجديدة بتكلفة قدرها ثلاثة ونصف مليار جنيه بالتنسيق مع جهاز المدينة حيث يتواجد 17 مهندسا كإشراف دائم بالموقع، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، وسيتم دفع مهندسين جدد مع زيادة الأعمال، مشيرا إلى أن الكلية تشرف أيضا على إنشاء 87 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة السادات وتبلغ قيمة الأعمال 450 مليون جنيه وسيتم تسليم 20 عمارة خلال ديسمبر المقبل .

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، أن الكلية بصدد الإشراف على أربعة مشروعات مرافق أخرى «مياه – صرف صحي – أمطار – طرق» بقيمة قدرها 250 مليون جنيه بمدينة حدائق أكتوبر، كما يتم الإشراف على أعمال مشروعات مرافق مياه وصرف صحي بمدينة أكتوبر بحوالي 100 مليون جنيه، مؤكدا على أن الإشراف على الأعمال القومية لها مردود قوي في تنمية الموارد الذاتية للكلية بما يعود النفع في تحديث معامل الكلية ودعم البنية التحية .

وأضاف عميد كلية الهندسة أنه تقرر أن يكون مشروع تخرج طلاب هندسة الطيران والمركبات الفضائية العام المقبل إنشاء مركبة فضائية صغيرة بموجب بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية بهدف توفير معلومات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية وغيرها من المعلومات البسيطة لخدمة المجتمع المحلي .