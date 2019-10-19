شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحتضن الحوار الوطني لـ«النواب الليبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مجلس النواب، السبت، وفد البرلمان الليبي برئاسة النائب الأول فوزي النويري، ضمن جلسات الحوار الوطني لأعضاء البرلمان الليبي، وحضره عدد من أعضاء البرلمان المصري، على رأسهم وكيل أول مجلس النواب.

وشدد ممثلو البرلمان المصري على ضرورة إنجاح الحوار بين أعضاء البرلمان الليبي، وتجاوز الخلافات لرأب الصدع بين الأطراف المختلفة لاستعادة استقرار ليبيا وتحقيق توافق مجتمعي هناك.

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وأعرب النائب أبوبكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبى، عن أمله أن يوفق الله الشعب الليبى في نبذ الخلافات وأن يكونوا عونا للبلدين في مواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة.

فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي، محمد العباني، أهمية الدور المصرى الداعم لبلاده، قائلاً: «نحن نفذنا أمر الله بالهبوط إلى مصر. أرض العروبة والأخوة والأهل»، موجهاً التحية لمجلس النواب المصري على إتاحة الفرصة لنواب البرلمان الليبي للحوار، ودعمه لمحاولات رأب الصدع، تمهيداً لعقد اجتماع موسع في إحدى المدن الليبية في القريب العاجل.

وقام كل من وكيل أول مجلس النواب المصري والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزى النويرى، بتبادل درعى البرلمانيين، تأكيدا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.