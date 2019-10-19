شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية» تكشف البرنامج السياحي لأول فوج سياحي قبرصي منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، إن وصول اول فوج سياحي قبرصي قادم من ميناء ليماسول القبرصي إلى الاسكندرية، اليوم السبت، ويضم 500 سائح مع عمدة بافوس ووفد رفيع المستوى، يأتي تفعيلا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره نيكوس اناستسياديس، رئيس جمهورية قبرص الخاصة بالعودة، للجذور وما تلاها من توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الإسكندرية وبافوس.

وأشار «المانسترلي» في تصريح له، السبت، أن هذا النجاح جاء بعد توقف 10 سنوات ولغرفة شركات السياحة بالإسكندرية أيضًا دور فيه ونتاج لقيامها بتنظيم المؤتمر السياحي الاول بالإسكندرية، الذي نظمته الغرفة وما تبذله الغرفة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية على مدار أكثر من عام مؤكدا على ان الاسكندرية والقاهرة قريبا ستكون جزءً من البرنامج السياحي القبرصي.

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وأوضح أنه في زيارة عمل بالخارج وكان في استقبال الوفد محافظ الإسكندرية، وحضر معه من الغرفة محمد عزت، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعادل شعبان، مستشار الغرفة، وأحمد شمس، رئيس لجنة الفروع بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعدد أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف «المانسترلي» عن البرنامج السياحي للفوج، قائلًا يوجد بالبرنامج زيارة معالم محافظتي القاهرة والإسكندرية التراثية والسياحية، ثم غداء بأحد فنادق الاسكندرية للوفد الرسمي مع المحافظ، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة بالإسكندرية، وقيادات المحافظة.

ويقام حفل غنائي بأوبرا الإسكندرية يحيه مطرب مشهور قبرصي قادم مع الوفد الرسمي للجالية القبرصية واليونانية بالإسكندرية، ويزور الفوج أيضا مكتبة الإسكندرية ثم المغادرة للميناء باتجاه العودة إلى قبرص.