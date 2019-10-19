شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استئناف «جدة جنة» على حكم حبسها 3 سنوات في تعذيب «أماني» لـ 25 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة استئناف شربين بمحافظة الدقهلية، السبتن، نظر جلسة استئناف الحكم الصادر ضد «صفاء ع. ع.»، 40 سنة «جدة الطفلة «جنة» في واقعة ضرب وتعذيب شقيقتها أ«ماني» 6 سنوات، إلى جلسة الاثنين 25 نوفمبر المقبل لعدم حضور المتهمة لجلسة اليوم.

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وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة أجلت نظر جلسة الإستئناف لعدم حضور المتهمة والتي تم نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية تنفيذا لقرار محكمة الجنايات في واقعة ضرب الطفلة «جنة»، 4، سنوات حتى الموت.

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين أمانى وجنة، إن المتهمة بعد تقديمها لطلب استئناف الحكم الصادر ضدها تم نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، تنفيذا للقرار الصادر من محكمة جنايات المنصورة في محاكمتها بتهمة قتل الطفلة «جنة». وأضاف «أن المتهمة ستظل تحت الملاحظة بالمستشفى حتى 15 نوفمبر 2019، ويتم بعدها نقلها إلى محبسها لاستئناف جلسات محاكمتها».

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتان «جنة» و«أمانى» في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة «جنة» أمام جنايات المنصورة والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.