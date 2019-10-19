شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 21 متهمًا في أحداث «قتيل تلبانة» بالدقهلية.. والنيابة تستأنف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة مركز المنصورة الجزئية، السبت، إخلاء سبيل 21 شخص من المحبوسين على خلفية أعمال الشغب والبلطجة التي شهدتها قرية «تلبانة» بعد واقعة تعذيب ووفاة «أحمد المتولى رمضان»، 19 سنة، عامل، ووفاته بعد ذلك.
وقال علي ماهر والي، محامي المتهمين، إن النيابة العامة استأنفت أمر إخلاء السبيل، ومن المنتظر أن تنظر المحضر الاستئناف على قرار الحبس غدًا. وشهدت قرية تلبانة أحداث شغب وبلطجة عقب نشر مقطع فيديو لتعذيب للمجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرق بعض الأهالي لمنزل المتهمة وتصدي بعضهم لقوات الإطفاء ومنعهم من مباشرة عملهم في إخماد النيران المشتعلة بالمنزل.
يذكر أن مباحث الدقهلية ألقت القبض على 32 شخصًا خلال أحداث حرق منزل المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 11 منهم، وأمرت بحبس 21 شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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