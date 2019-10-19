شكرا لقرائتكم خبر عن حبس متهمين في واقعة «قتيل تلبانة» بالدقهلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمد منصور، رئيس محكمة جنح مركز المنصورة، السبت، تجديد حبس «أمينة م. ح»، وشهرتها فادية العرجة، و«محمد ا. ر.»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة «فيديو تعذيب المجنى عليه أحمد المتولي رمضان، 19 سنة، والذي عثر أهالي القرية على جثته الأربعاء الماضي.

وقال علي ماهر والي، محامي أسرة القتيل، إن المحكمة أمرت بحبس كل من «أمينة م. ح»، 52 سنة ربة منزل، و«محمد ا. ر.»، شقيق المجني عليه، والمقيمين بقرية تلبانة مركز المنصورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد خالد الزيني، المأمور، بتجمهر عدد كبير من الأهالى أمام منزل «أمينة. م. ح»، بقرية «تلبانة» مركز المنصورة وذلك بعد اتهامهم لها بقتل المتوفى أحمد المتولى رمضان، 19سنة، عامل، إثر ظهور فيديو يكشف تعذيب المتوفى بمنزلها واقتحام الأهالى المنزل المكون من 3 طوابق على شقتين وحرق جميع محتوياته ومنعوا قوات الدفاع المدني من إطفائه.

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انتقلت قيادات المديرية وتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي ومكافحة الشغب لتفريق المتجمهرين، وتم القبض على 32 من الأهالي بتهمة أعمال البلطجة والتعدي على قوات الأمن بالحجارة وإشعال النار في المنزل.

وتمكن الرائد أحمد توفيق، رئيس مركز المنصورة، ومعاونيه النقيب محمد زين، والنقيب خالد عبدالسلام، من إلقاء القبض على صاحبة المنزل، بالإضافة إلى إلقاء القبض على شقيق المتوفي محمد ر.، 22سنة، عامل، بعد ظهوره بالفيديو وهو يضرب شقيقة المتوفى وهو مقيد بالجنازير.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى وشقيقة «محمد» كانا يعملان عند السيدة «فادية العرجة» في أعمال المنزل وأن السيدة اتهمت المتوفي بسرقة خاتم ذهب فقيدت المجني عليه بالجنازير وأجبرت شقيقه بالتعدي عليه بالضرب المبرح باستخدام عصا غليظة، وأن المتوفى دخل لمستشفى الصدر بالمنصورة وتوفى مساء الثلاثاء نتيجة توقف عضلة القلب نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

وحال معرفة الأهالى بخبر الوفاة وتداول الفيديو بالاعتداء على المتوفى، قام الأهالى بالتجمهر وحرق المنزل وتعامل قوات الأمن بإطلاق الغاز لتفريق المتجمهرين للسيطرة على الموقف، وأصيب معاون مباحث المركز النقيب محمد زين بكدمات في القدم اليمنى نتيجة قذف الأهالى لقوات الشرطة بالحجارة.