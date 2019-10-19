شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: «الوطنية لليونسكو» تشارك في الاجتماع الـ20 لـ«لجان الألكسو» بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، السبت، تقريراً حول مشاركة اللجنة المصرية لليونسكو، برئاسة الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة في الاجتماع الـ20 للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم، بمقر منظمة الألكسو بدولة تونس، خلال الفترة من 16-18 أكتوبر الجارى.

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وأشار التقرير إلى أنه تمت مناقشة العديد من القضايا من أهمها مشروع إنشاء منصة تفاعلية بين اللجان الوطنية وشركائها، واقتراح اللجنة الوطنية المصرية بأن تعقد بجمهورية مصر العربية، في إطار تنفيذ اللجنة الوطنية المصرية دورة تدريبية إقليمية للعاملين باللجان الوطنية العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في النصف الأول لعام 2020، وكذا اقتراح استضافة مصر ورشة عمل مرصد الألكسو لبحث آليات التعاون مع اللجان الوطنية العربية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر للأمناء العامين للجان الوطنية، فضلا عن الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الألكسو.

وأضاف التقرير أنه تم التباحث حول الدور الإعلامى للجان الوطنية من خلال الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة، وكذلك التوصيات الصادرة من المؤتمر الإعلامى الثانى للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربى المشترك، الذي عقد بتونس في فبراير 2019، ومشروع إنشاء الكراسى العلمية للألكسو، واستعراض دليل بناء القدرات العربية، وجائزة ابن خلدون «سنغافورة للترجمة في العلوم الإنسانية».

وأوضح التقرير أن الدكتورة غادة عبدالباري تقدمت بعدد من المقترحات منها إدراج بعض الأنشطة على البرنامج والميزانية لمنظمة الألكسو لعامى 2021/2022 أهمها تنظيم ورشة عمل لمناقشة الأخطار المحدقة بالهوية العربية في عالمنا المعاصر، وكيفية مواجهتها، وندوة تثقيفية وطنية حول تعزيز دور اللغة العربية في إثراء التراث الحضارى والإنسانى والحفاظ على الهوية وإدراك الذات، بالإضافة إلى مقترح بتنظيم دورة تدريبية للمسؤولين عن المناهج، ودورة تدريبية للعاملين باللجان الوطنية للتدريب على برنامج إدارة المشروعات.