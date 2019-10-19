شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالبة سقطت من الدور الثالث بمعهد الخدمة الاجتماعية بطلخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالدقهلية، اليوم السبت، مصرعها إثر سقوطها من الدور الثالث بالمعهد وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة. تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بسقوط طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية دائرة مركز شرطة طلخا.

انتقلت سيارة إسعاف، وضباط مباحث مركز طلخا بإشراف الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث المركز، وتم نقل الطالبة «دنيا. ع. ا» ،21 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية، إلى مستشفى المنصورة الدولي.

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وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الطالبة وصلت للمستشفى جثة هامدة وبها إصابة كسر في قاع الجمجمة، وتم حفظها في مشرحة المستشفى.

وبالبحث تبين سقوط الطالبة من الدور الثالث بالمعهد، وجاري سؤال زملاء الطالبة لمعرفة سبب سقوطها هل توجد شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وأكد شهود عيان من زملائها أن الطالبة سقطت أثناء جلوسها على سور سلم في الدور الثالث. وأمرت النيابة العامة لانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.