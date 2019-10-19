شكرا لقرائتكم خبر عن "دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة دايلى ميل البريطانية تقرير مصورا عن عظمة مصر فى كافة أشكالها. وقالت الصحيفة فى تقريرها إن دولا قليلة للغاية يمكن أن تضاهى مصر فى هندستها المعمارية القديمة المذهلة. فهذه الحضارة التى يرجع تاريخها لخمسة آلاف عام تزخر بأهراماتها التى تندرج ضمن عجائب الدنيا السبع والمعابد الفخمة والمقابر الخفية والمدن المزدحمة والتاريخ الثرى.

ونشرت الصحيفة البريطانية مجموعة من الصور المذهلة التى تظهر هذا الجانب الجذاب، وقالت إنها تؤكد أيضا على أن مصر أصبحت وجهة سياحية عصرية لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومنتجعات فاخرة جذابة، إلى جانب بعض الحقائق الجيولوجية الغريبة.

ولفتت دايلى ميل، إلى أن الصور المذهلة وردت جميعها فى كتاب جديد فى سلسلة دليل المستكشف البصرى أعدها تريفور نايلور. ومن بين هذه الصور لقطات لأهرامات الجيزة ومقبرة توت عنخ آمون وميناء غالب المذهل إلى جانب حديقة الأزهر بالقاهرة.

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وقال تريفور، إن جاذبية مصر تضم مزيدا واسعا من المعالم الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الشواطئ الممتعة لقضاء العطلات، مؤكدا أن أهم ما تتمتع به مصر هو شعبها الودود المحب للفكاهة.



أهرامات الجيزة



أبو الهول



التماثيل فى بالأقصر



معبد الأقصر



مقبرة توت عنخ آمون



مرسى علم



هرم سقارة



واحة سيوة



الصحراء البيضاء



القلعة