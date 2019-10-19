شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطانى: لن أفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد على البريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد بعد قرار مجلس العموم بتأجيل الموافقة على اتفاق البريكست وإلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست. وصوت البرلمان البريطانى لصالح تعليق الموافقة على اتفاق رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون للبريكست لحين إصدار تشريع لتنفيذها.

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