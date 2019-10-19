شكرا لقرائتكم خبر عن "قسد": العدوان التركى مستمر.. ومقتل 24 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن استمرار العدوان التركى على شمال سوريا، حيث تم مقتل 24 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "العربية".

يذكر أن القوات التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، قامت باعتقال 34 تركيًا، لاحتجاجهم ضد عدوان بلادهم على الأراضي السورية، من خلال منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.