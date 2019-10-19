شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة عين شمس: بدء العمل بـ11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات بالدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إنه تم تطوير العمليات بما يتماشى مع معايير مكافحة العدوى، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من تطوير غرف عمليات مستشفى الدمرداش شملت تغيير عددا من المرافق المهمة، منها التكييف المركزى وطريقة التعقيم وتنقية الهواء أثناء العمليات، وأنه سيتم البدء فى تطوير 10 غرف عمليات أخرى خلال الثلاثة أشهر المقبلة ليصبح إجمالى الغرف المطورة بنظام الكبسولات 21 غرفة.

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مستشفيات الجامعة، قبيل افتتاح11 غرفة عمليات بنظام الـ 7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، إلى أنه من الصعب إجراء عمليات التطوير فى مستشفى الدمرداش مرة واحدة، حرصا على عدم تعطل سير عملية الكشف الطبي، مضيفا أن متوسط عدد العمليات الجراحية المقرر إجرائها على النظام الجديد يتراوح ما بين 10 آلاف و12 ألف عملية على مدار العام.

Advertisements

ونوه إلى أن التخصصات الرئيسية المقرر إجراء عمليات بالغرف الجديدة هى الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وأمراض النساء وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والتجميل وزرع القوقعة وجراحة المناظير بالإضافة إلى بعض الجراحات الدقيقة، مؤكداعلى ثبات قيمة التكلفة وسعر تذكرة الدخول للمستشفى وإجراء العمليات والجراحات بالغرف الجديدة، وأنه لا زيادة أو تحمل المريض أعباء إضافية.

وأكد مدير مستشفيات جامعة عين شمس،إلى أن تطوير غرفة العمليات المجمعة هدفها الارتقاء بها لتكون على أعلى مستوى من حيث مطابقة معايير مكافحة العدوى العالمية ، قائلا:" غرف العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش ستكون أرقى غرف عمليات فى مصر"، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير غرف العمليات المجمعة بمرحلتيها الأولى والثانية تصل ل 100 مليون جنيه .

وسيشهد الافتتاحات نواب رئيس الجامعة و الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية والدكتور آسر عفيفى ومديرى المستشفيات المختلفة ولفيف من الأطباء والمتخصصين و المهتمين بالشأن الطبي.