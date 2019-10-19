شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مصر اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التى تعقد بالقاهرة حاليا لمدة يومين، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى (حكومات وأصحاب أعمال وعمال).

وقدم وزير القوى العاملة فى بداية الاجتماعات الترحيب لجميع المشاركين فى بلدهم الثانى مصر أرض الكنانة التى تحتضن كل العرب، مؤكدًا أهمية منظمة العمل العربية ودورها الفاعل فى تقوية الصلات بين الشعوب العربية باعتبار أن الأمة العربية تعتبر جسدًا واحدًا فى تناول كافة القضايا والأمور المشتركة.

وشهد الاجتماع انتخاب مريم العقيل وزير دولة الكويت للشئون الاقتصادية، رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلى صبيح من دولة العراق نائبًا للرئيس عن أصحاب الأعمال، والدكتور محمد الشمس من الإمارات العربية المتحدة نائبًا للرئيس عن العمال، وذلك لمدة سنة تنتهى فى أكتوبر 2020 وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتى تنص على "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين فى أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وأعربت مريم العقيل عن شكرها لتشرفها بانتخابها رئيسًا لمجلس الادارة، مؤكدًة استمرار العمل الدؤوب للدفع قدمًا بالمنظمة للأفضل دائمًا والعمل المستمر لإعلاء شأنها وتعزيز دورها فى خدمة قضايا العمل والعمال.

من جانبه أكد فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية لجميع الدول العربية للوقوف صفًا واحدًا لدعمها وتسليط الضوء على كافة جوانبها المختلفة فى كافة المحافل الدولية، مؤكدًا استمرار الدعم اللامحدود والوقوف التام مع الشعب الفلسطينى حتى يتحقق له النصر.

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وقرر المجتمعون أن يتم إصدار سنوى عن القضية الفلسطينية وكافة أبعادها يتم توزيعه عالميًا للتعريف بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى بصفة عامة وعمالها بصفة خاصة من انتهاكات، لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينى وعماله.

وكان المجلس قد ناقش عددًا من البنود المهمة منها: تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة فى مارس الماضى بالقاهرة.

كما استعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالى من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التى سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2020.

كما تابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعةفى يوليو الماضى ، ومناقلة فى موازنة المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوثالعمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلى لمكتب العمل العربي.

واستعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى، فضلًا عن الإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى جنيف 2020.

كما تمت مناقشة عدة تقارير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس أكتوبر على التوالى، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك ببيروت يونيو الماضى ، وتقريرًا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى عقد بالقاهرةأوائل سبتمبر الماضي.