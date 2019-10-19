شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: إحالة واقعة سحل مديرة مدرسة بالمقطم إلى محكمة الجنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على أن كرامة المعلم خط أحمر وأنه لا تهاون مع أى حالة اعتداء على أى معلم، قائلا: "لا توجد مبررات للاعتداء على المعلمين وهى تصرفات غير مقبولة بالمرة".

وأوضح الزناتى، فى بيان، أن النقابة تتابع عن كثب تطور الأمور بشأن واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة صفية زغلول التابعة لإدارة المقطم التعليمية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ولية أمر تلميذة بالصف الخامس الابتدائى بالاعتداء على هيئة التدريس، وضرب مديرة المدرسة فى مكتبها وسحلها لباب المدرسة، والسبب الرئيسى فى ذلك أن المديرة قامت بفصل نجلتها ثلاثة أيام طبقا للقرار الوزارى رقم 256 للتنظيم المدرسى لأنها تسببت فى كسر ذراع زميلتها بداخل المدرسة.

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ومن جانبه، قدم إبراهيم الشبكشى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة، تقريرًا إلى نقيب المعلمين، تضمن الإجراءات التى اتخذتها النقابة الفرعية فى تلك الواقعة. موضحا أن سمير زينهم رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمقطم وعدد من أعضاء اللجنة النقابية، حضروا التحقيقات ويتابعون تفاصيل الواقعة، للاطمئنان على المعلمة، وذلك فى وجود محامى من النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة، حيث تم عمل محضر فى قسم شرطة المقطم، وعلى إثره تم إحالة ولية أمر التلميذة إلى النيابة العامة، والتى أحالت القضية إلى محكمة الجنح.

وفى السياق ذاته، أجرى نقيب المعلمين، اتصالات بمسئولى وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للمطالبة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حقوق المعلمة، والتأكيد على أن كرامة المعلم خط أحمر لا يجوز المساس بها، ورفض مساعى أهل المعتدية للصلح، مؤكدًا أن حق المديرة لابد أن يأتى بالطرق القانونية، وعلى المخطئ أن يتحمل نتيجة فعله.

وشدد نقيب المعلمين، على أن النقابة تتابع قضايا المعلمين فى كافة المواقف والأحداث، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تحافظ على كرامة ومكانة المعلم، مؤكدًا أن النقابة لم ولن تدخر جهدًا فى الدفاع عن حقوق المعلمين، مناشدًا كافة الجهات المعنية بضرورة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلمين ويحفظ كرامتهم.