شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى العمرانية بالجيزة يضبط سيارة مخلفات دواجن قبل إلقائها فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكمن حى العمرانية بمحافظة الجيزة، من ضبط سيارة محملة بمخلفات الدواجن وإلقائها فى شارع العروبة بدائرة الحى، وتم التحفظ عليها بمخازن الحى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر أعلنت محافظة الجيزة فى بيان اليوم أنه تم إصلاح كسر بماسورة قطر 200 مم، امام مسجد مصطفى محمود حيث تم التنسيق بين أحياء الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح مع حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى وحى بولاق برئاسة العميد إيهاب مكاوى ورئيس حى جنوب تيسير عبد الفتاح للتعاون المشترك مع حى الدقى وهيئة النظافة ومرفق المياه.

وأوضحت المحافظة أنه تم العمل على شفط المياه لتيسير حركة المرور وجارى التعامل الان لإصلاح الماسورة وتم قطع المياه عن منطقة ميدان مصطفى محمود وشارع الثمار مع جامعه الدول العربية وشارع الثورة وسليمان أباظة.