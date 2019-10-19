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الأنبا باخوم يستكمل زياراته الرعوية ويترأس قداسا فى عزبة النخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن سلسلة زيارات بدأها الأنبا باخوم المعاون البطريركى للكاثوليك زار رعية كنيسة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل وذلك بحضور الأب يوحنا سعد راعى الكنيسة والراهبات وشعب الكنيسة.

 

تراس الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهى وفى عظته عبر الأنبا باخوم عن فرحته بوجوده اليوم متمنيا أن يمتلئ اليوم بالبركة والفرح والجهود للاب راعى الكنيسة وللشعب جميعا، ثم تطرق إلى إنجيل اليوم وخاصة من أراد أن يكون أول الكل يجب أن يكون خادم الكل وأخرهم " موضحا أن يسوع قد أحدث تغيير فى المفاهيم الثابتة الخاصة بذلك الموضوع

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 اختتم عظته بطلب الصلاة لأجله وللاب يوحنا، تلا العظة تقديم هدية تذكارية لنيافه الأنبا باخوم من راعى الكنيسة وشعبها.

خلال اليوم زار اغلب الانشطة والقى كلمات ارشاد بها مثل ( التربية الدينية وممثلى المعهد الدينى بالكنيسة - اجتماع الاسرة - اجتماع فرح ورجاء للمسنين - فصول التربية الدينية - اجتماع مسئولين خدمه مار منصور - اجتماع لكل خدام الكنيسة)، كما اختتم اليوم بزيارات للعديد من أسر الرعية بالبيوت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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