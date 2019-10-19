شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة 37 عقارًا وتوفير وحدات بديلة للسكان لإنشاء محور التوفيقية بالمطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى إزالة 37 عقارًا بمحور التوفيقية بالمطرية، مع توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات المزالة المستحقين طبقاَ لكشوف الحصر بأحد مشروعات الإسكان بالقاهرة، لفتح محور التوفيقية بطول 2.3 كيلومتر يربط بين المطرية ومحور مؤسسة الزكاة والدائرى، مما يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على المنطقة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، أن الإزالة تأتى فى إطار خطط المحافظة للقضاء على العشوائيات واسترداد أراضى املاك الدولة وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لتوفير خدمات أفضل للعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، على ان تقوم المحافظة بتوفير معدات الإزالة لهدم العقارات فور اخلائها من السكان، والذى يتم نقلهم مباشرة إلى وحداتهم البديلة .