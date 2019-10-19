شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقرر وقف مسئولى نظافة بسبب تراكم القمامة بقطاع القومية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حالة النظافة والاشغالات والطرق بأحياء شمال الجيزة والوراق للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بحى شمال الجيزة والوراق رافقه اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء احياء شمال الجيزة والوراق .

وكلف راشد، رئيس مدينة الجيزة بوضع حلول جذرية بالتنسيق مع أحياء شمال والوارق للقضاء على مشكلة القمامة والنهوض بمستوى النظافة مؤكدًا على إلغاء التعاقدات مع شركات الجمع السكنى المتقاعسة عن أداء المهام المكلفة بها، لافتًا إلى دراسة مدى إمكانية تطوير سوق المنيرة ليكون سوقًا حضاريًا يحتذى به بدلاً من اشغاله الطريق العام ولما يسببه من اعاقة للحركة المرورية .

ووجه المحافظ، رئيس حى شمال بتكثيف الحملات على الباعة الغير ملتزمين ورفع كافة الإشغالات والفروشات الموجودة بالشارع وعدم السماح لهم بتكرار التعدى على الطريق العام واشغاله مرة اخرى والتصدى للأكشاك الكائنة بشارع محمد حجازى والطيار فكرى لعدم التزامهم بالمساحات المصرحة لهم وفى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء التراخيص الممنوحة لهم.

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وخلال الجولة قرر المحافظ إيقاف مسئولين النظافة المكلفين بمتابعة حالة النظافة بقطاع القومية العربية ومحمد حجازى لتدنى حالة النظافة بالقطاعات المسئولة عنها، مؤكداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة بتكلفين آخرين لديهم الخبرة الكافية للنهوض بمستوى النظافة، موجها بعدم استخدام المعدات الثقيلة فى رفع تراكمات القمامة الموجودة بجوار الارصفة والجزر الوسطى حفاظاً على حالة الأرصفة من التلف .

وشدد راشد، على رئيس حى شمال والوراق برفع كافة الاشغالات وتعديات المحلات المتواجدة بشارع القومية العربية و السنترال وترعة السواحل وعدم السماح لهم باشغال الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشارع نظراً لاستقطاع جزء من الشارع لتنفبذ المرحلة الرابعة من المشروع القومى لمترو الانفاق وضبط عربات الكارو التى تقوم بإلقاء مخلفات القمامة بالطريق العام .

وخلال جوله المحافظ قرر سحب تراخيص سيارات النقل الجماعى المتواجدة بشارع محمد حجازى والقومية العربية لقيامهم بالانتظار الخاطئ بنهر الطريق .

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير التى تتم بشارع طراد النيل بحى الوراق موجها رئيس الحى بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة للاعمال للانتهاء منها طبقاً للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة ان تتم الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية للطرق اضافة الى تركيب أعمدة انارة بالجزيرة الوسطى جمالية تتماشى مع اعمال التطوير .