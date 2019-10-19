مد أجل الحكم في طعن إدراج "أبو الفتوح" ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في طعن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين بينهم نجله على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارًا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.