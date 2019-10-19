خلال يوم.. ضبط 5 مصانع بلاستيك بدون ترخيص بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي في مجال ضبط مخالفات الثروة الزراعية، تم ضبط 9 قضايا، وضُبط في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي بإجمالي مضبوطات بلغت (9310,400 طن من الأعلاف والمبيدات والحبوب الزراعية) بمخالفات (بدون ترخيص، بدون بيانات، منتهية الصلاحية" في مجال حماية البيئة والصحة العامة، ضبط 29 قضية حرق قش أرز، ضبط (69) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

كما تم ضبط 5 مصانع بلاستيك بمخالفات ("مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم الحصول على الموافقة الأمنية، عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية)، 24 قضية (تعد على نهر النيل)، 63 قضية تعد على منافع الري، 23 قضية في مجال الملاحة الداخلية، 26 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.