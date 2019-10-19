سقوط ميكانيكي وراء سرقة 5 سيارات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على ميكانيكي؛ لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة نصر.

تمكن الرواد مصطفى محروس، وأحمد أبو عبيدة، ومحمد الشريف، وأحمد عبد الله، ضباط مباحث قسم ثاني مدينة نصر، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ع.ا"، ميكانيكي سيارات عقب قيامه بسرقة السيارة،(رقم ج أ ب 278 ماركة نصر)، 128 خضراء اللون ملك "آيتين.م" حاصلة على ليسانس ألسن بأسلوب توصيل الأسلاك.

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وبتطوير مناقشة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه عدد 5 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب على النحو التالي السيارة رقم أ ج ي 835 ماركة فيات 128 حمراء اللون ملك "ج.م" والمحرر بشأنها المحضر رقم 1957 لسنة 2014م جنح مصر الجديدة، السيارة رقم ب س ع 261 ماركة فيات 127 فيراني اللون ملك "ت.ع" صاحب مكتب مقاولات، السيارة رقم ن ف أ 362 ماركة فيات 128 بيضاء اللون ملك مصطفي بشير عامل، السيارة رقم ص م س 128 ماركة فيات 128 بيضاء اللون ملك "م.ا" موظف والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 629 لسنة 2019م جنح القسم والسابق العثور عليها بمعرفة وحدة مباحث القسم، السيارة رقم ع س ب 289 ماركة فيات 128 صفراء اللون ملك "س.ع" ربة منزل والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9904 لسنة 2019م جنح الساحل بتاريخ 25/7/2019م والسابق العثور عليها بمعرفة قسم مكافحة سرقات السيارات، تم بإرشاد المتهم ضبط السيارات من الأولى إلى الثالثة بمكان إخفائهم.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وأضاف المجني عليهما الثاني والثالث بعدم سابقة قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

تحرر عن الواقعة المحاضر واحالها اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد ياسر عاصم، مأمور قسم ثاني مدينة نصر، إلى النيابة العامة.