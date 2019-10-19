انتحل صفة محامٍ للهروب من أحكام.. أمن القاهرة تضبط صاحب مكتب عقارات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على صاحب مكتب عقارات بمنطقة السلام، لانتحاله صفة محامٍ للهروب من أحكام قضائية بالسجن.

البداية بورود معلومات للمقدم عمرو الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها أن "ا. ص"، صاحب مكتب عقارات دائرة قسم شرطة المرج ينتحل مهنة محامٍ.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكن الرائد محمد الصيرفي، معاون أول مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية كارنيه منسوب صدوره لنقابة المحامين باسم "ع. م"، رخصة قيادة منسوب صدورها لوحدة مرور السلام باسم الأخير مدون بها محامي حر، وجميعهم مزورين.

وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالأحكام الصادرة ضده اقر بها، واعترف بقيامه بتزوير الكارنية والرخصة المضبوطين بحوزته بقصد انتحاله صفة محامي خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والمقدم عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.