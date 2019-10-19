مباحث التموين تداهم مفرمة لحوم بدون ترخيص في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

داهمت قوة أمنية من مباحث التموين، مفرمة لحوم بدون ترخيص في منطقة المرج.

تمكن اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين بالقاهرة، والمقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ا.ر" المسئول عن مفرمة لحوم دائرة قسم شرطة المرج ومقيم اهناسيا/ بني سويف لإدارته المفرمة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم مفرومة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها وعثر بداخل المفرمة علي المضبوطات التالية 845 كيلو لحوم مفرومة، 770 كيلو دهون، 250 كيلو فول صويا، 50 كيلو ملح طعام، 160 كيلو برغل، 2 عبوه كامينا، 50 كيلو صوديوم، 40 كيلو بقسماط مطحون،1 مفرمة، 6 ديب فريزر، 2 بانيو كميات كبيره من الأكياس الفارغة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.