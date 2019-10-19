مباحث السلام تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة السلام أول.

وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، من أحد أصحاب معارض بيع السيارات الكائنة دائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.

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انتقل النقيبان علي كساب وعمرو عزت، معاونا مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنا من ضبطهما وتبين أنهما كلاً من "م.ا"، ميكانيكي والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم القضية 14468 لسنة 2015م الحدائق "سلاح "، "و.ا" سمكري والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 5088 لسنة 2015م السيدة زينب مخدرات وبحوزتهما السيارة رقم ر هـ ع 364 موديل نصر 128 بيضاء اللون موديل 1985 والمبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2019م جنح السيدة زينب بلاغ "ا.ك"، مشرف أمن.

وبمواجهتهما أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب توصيل كونتاك خارجي وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم هـ ب ب 713 ماركة نصر 128 بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها في المحضر السيدة زينب بلاغ "م.ح" سائق ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بدائرة القسم، باستدعاء المجني عليهما تعرفا علي السيارتين واتهماهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، واحالها اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعقيد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، إلى النيابة العامة.