قبل ترويجها بالأسواق.. ضبط 18 طن أرز تمويني بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1190 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية لحيازته وتجميعه 18,080 طن "أرز تمويني" معبأة داخل عبوات (زنة 1 كيلو جرام) مدون عليها اسم تجاري على غير الحقيقة، وبفحصها ظاهرياً تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات، مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لحيازته (14,500) طن "حلوى جافة، مستلزمات إنتاج" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

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وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لصناعة الكرتون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتصنيع العبوات الكرتونية مُستخدماً خامات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإدخالها في عملية التصنيع وتدوين على المنتج النهائي أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية خلافاً للحقيقة دون تفويض من تلك الشركات ، وتم ضبط (30) طن مواد خام "ورق كرتون" مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ، (12000) عبوة كرتونية فارغة منتج نهائي مغشوشة ومقلدة ومعدة للتعبئة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية "متعددة الأغراض" مُستخدماً خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وتم ضبط (4,348) طن منظفات صناعية متعددة الأغراض منتج نهائي معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية سالفة الذكر، (1,600) طن مواد خام "صابون سائل – ملح طعام – جلسرين" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، فضلاً عن ضبط مالك محل لتجارة الخردوات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح) لحيازته (29800) وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر".

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.