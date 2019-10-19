رئيس الدستورية: المحكمة استلهمت آمال المواطنين في العدل فعزفت عن الانزلاق لمصالح ضيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

وجه المستشار سعيد المرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس السيسي على قبوله رعاية احتفالية المحكمة بعيدها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على القضاء الدستوري ودعمه للاحتفال.

وقال المستشار مرعي، إن 50 عاما مرت والقضاء الدستوري يؤدي مهمته وسط تنوع المسائل التي تفصل فيها وتعددها، فلا يقوم تطبيق أحكامها جامدا عصيا على التطور.

وأضاف في كلمته اليوم السبت، إن المحكمة استلهمت آمال المواطنين في العدل والمساواة، فرجحت قيم الجماعة عازفة عن الانزلاق عن مصالح ضيقة أو متراجعة مؤكدة أن الحرية هي الخيال والإبداع والانطلاق إلى آفاق رحبة.

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وأشار إلى أن المحكمة تعزز الحقوق التي كفلها الدستور، فمنذ نشأت تواصل أداء رسالتها لا تناقص من أطرافها أو تتدخل برقبتها اندفاعا أو تعرض عنها تراخيا، وبوصفها ملاذا نهائيا وليس إجراء احتياطيا.

وقال إن الحقوق والحريات محور قضيتها ولقد واجهت المحكمة مسائل دستورية بالغة الأهمية والدقة جديدة في مختلف فروع القانون وكان عليها وفاء منها بالرسالة التي اختصها بها الدستور أن تتصدى لها.

ويشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية قرابة 50 وفدا قضائيا من جميع دول العالم والتي تشهد تكريم الرؤساء والنواب السابقين للمحكمة الذين اكتمل عطاءهم.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أنشئت عام 1969 بقانون أصدره الرئيس جمال عبدالناصر، وتختص بالرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات وتفسير نصوص الدستور والفصل في منازعات الاختصاص والأحكام.