الأعلى للجامعات يوافق على مقترح اللائحة المالية الموحدة للوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في اجتماعه صباح اليوم السبت، الموافقة على عدد من المقترحات، تضمنت الموافقة على مقترح اللائحة المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح رئيس جامعة قناة السويس بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية، على أن يتم تقديم ملف كامل للجنة فحص إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.