وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات بسرعة الانتهاء من البنية التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وتأهيل كليات القطاع الصحي لتعميم الامتحانات الإلكترونية بالقطاع الصحي بكافة الجامعات، بجانب تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية.

ووجه عبدالغفار، خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات صباح اليوم السبت، بتشكيل لجنة لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بكافة الجامعات لضمان تأهيلها لإجراء الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي بما يساهم في نجاح تطبيق المنظومة خلال العام الدراسي الجاري.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.