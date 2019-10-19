شاهد مصر من فوق.. "السياحة" تطلق فيلم ترويجي للمعالم السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للمعالم السياحية المصرية من الأعلى في مشهد يكشف جمال وروعة الحضارة المصرية التي تتمتع بها مصر على مـر العصور، وذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

ونشرت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو قصير يصور جمال مصر من الأعلى، وعلقت عليه قائلة: "شاهد مصر من فوق واستمتع بجمالها المطلق".

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وكانت هيئة تنشيط السياحة، اعتمدت خلال شهر يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، حيث لجأت وزيرة السياحة، إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

كما تعاقدت الوزيرة، مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وتتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.