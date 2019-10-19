وزير القوى العاملة يثمن دور منظمة العمل العربية في تقوية الصلات بين الشعوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية منظمة العمل العربية ودورها الفاعل في تقوية الصلات بين الشعوب العربية، باعتبار أن الأمة العربية تعتبر جسدًا واحدًا في تناول كافة القضايا والأمور المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت في اجتماعات الدورة الـ91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تعقد بالقاهرة حاليا لمدة يومين بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي(حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، معربا عن ترحيبه بالمشاركين في بلدهم الثاني مصر التي تحتضن كل العرب.

وتم خلال الاجتماعات، انتخاب مريم العقيل وزير دولة الكويت للشئون الاقتصادية رئيسًا لمجلس الإدارة، وعلي صبيح من العراق نائبًا للرئيس عن أصحاب الأعمال، والدكتور محمد الشمس من الإمارات نائبًا للرئيس عن العمال، وذلك لمدة سنة تنتهي في أكتوبر 2020، وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي تنص على "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين في أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي".

وبدورها .. أعربت مريم العقيل عن شكرها لانتخابها رئيسًا لمجلس الإدارة، مؤكدة استمرار العمل الدؤوب للدفع قدمًا بالمنظمة للأفضل دائمًا والعمل المستمر لإعلاء شأنها وتعزيز دورها في خدمة قضايا العمل والعمال.

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وناقش المجلس عددًا من البنود المهمة منها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، متابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية لجميع الدول العربية للوقوف صفًا واحدًا لدعمها وتسليط الضوء على كافة جوانبها المختلفة في كافة المحافل الدولية، لافتا إلى استمرار الدعم اللامحدود والوقوف التام مع الشعب الفلسطيني حتى يتحقق له النصر.

وقرر المجتمعون أن يتم إصدار سنوي عن القضية الفلسطينية وكافة أبعادها، وتوزيعه عالميًا للتعريف بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصفة عامة وعمالها بصفة خاصة من انتهاكات، لرفع المعاناة عن كاهل الشعب وعماله.

واستعرض المجلس، تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، فضلًا عن الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.

وناقش المجلس، عدة تقارير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس و أكتوبر علي التوالي، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ببيروت يونيو الماضي ، وتقريرًا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بالقاهرة أوائل سبتمبر الماضي.​