"عايزة رقمه بسرعة".. بسمة وهبة توجه رسالة لوالد محمود البنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، رسالة تضامن مع محمود البنا وأهله.

وقالت بسمة، في رسالتها: "مساء الخير يا جماعة، حابة أشكركم جدًا الأول على كل الأفكار اللي قولتوها لي لعمل إنساني وبعتذر لأني لسه شايفة دلوقتي، لأني كنت مريضة وتعبانة جدًا، طلبتم أشوف محامي أو أساعد أهل محمود البنا، زوجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، من فضلكم عايزة نمرة والد محمود البنا ضروري علشان أتواصل معاه دلوقتي وأوصله بزوجي، بسرعة لأن بكرة الجلسة".

وتابعت الإعلامية بسمة وهية: "أنا هساعده وممكن أنزل دلوقتي ولو إني مريضة، بس ممكن أنزل أروح لمامته دلوقتي بس حابة نمرة التليفون بسرعة أرجوكم".

كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.