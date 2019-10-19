مصر | حبس مسجل لهتكه عرض طفل يتيم بعين الصيرة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل لهتكه عرض طفل يتيم بعين الصيرة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجل هتك عرض طفل يتيم في منطقة عين الصيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، عن تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفل يتيم على يد عاطل فى منطقة عين الصيرة، موضحة أن الطفل ييلغ من العمر 12 سنة، وأنه يتيم ويتواجد في إحدى جمعيات دور رعاية الأيتام بمنطقة عين الصيرة وأنه يوم الواقعة، خرج للذهاب الي مدرسته لأخذ الدرس عندها فاعترض طريقه المتهم واستدرجه معه الي مكان بعيد عن الجمعية، وما أن اطمئن لعدم مشاهدة أحد له، أخرج سلاح أبيض وهدد الطفل به، واعتدى عليه جنسيا، ثم تركه بعد ذلك الي مدرسته وروي لها ما حدث له، ووصف لها المكان والمتهم فذهبت علي الفور لتحرير محضر في القسم.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهم، 40 سنه، مسجل، الذى انكر الواقعه وانكر معرفته بالطفل، وأجرت النيابة عرض متهمين علي الطفل الذي تعرف على المتهم وادله بأوصافه كاملة، وبعد تضيق الخناق علي المتهم اعترف بالواقعه وانه استدرج الطفل بغرض المساعدة وعندما انفرد به في مكان بعيد عن دار الايتام هدده بمطواه وقاما بتجريده من ملابسه واعتدى عليه جنسيا.

كما تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الامنيه التي أثبتت ان المتهم عاطل ويتعاطي المواد المخدره وأنه سبق اتهامه في ثلاث وقائع اعتداء جنسي علي الاطفال من جيرانه، واستمعت النيابة أيضا الي اقول مدرسة الطفل والتي شاهدت حالة الطفل في أول الأمر.

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وأمرت النيابة بعرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان صحة الواقعه وإعداد تقرير مفصل بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العميد محمد الشرقاوي رئيس قطاع الجنوب مفاده ورود بلاغ من "زينب.م" مدرسة بتعرض طالب للاغتصاب وهتك عرضه،ومقيم بدار أيتام بدائرة القسم على يد شخص أدلى بشكله التفصيلي بمنطقة عين الصيرة.

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وأمر العقيد وائل الشموتي مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات ونشر صور الجاني بالمنطقة.

وتبين أن المتهم مقيم بعزبة أبو قرن وراء اغتصاب وهتك عرض طالب دار الأيتام، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الأكمنة أثناء اختبائه بأحد المنازل المتهالكة، وبمناقشته أمام العميد محمد عودة اعترف بارتكابه الواقعة تحت تهديد السلاح "مطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العام التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

