مصر | سعيد مرعي: المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعيد مرعي: المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل، عاقدة العزم على أن تظل الشرعية الدستورية في مدارجها العليا وضاءة فوق كل جبين، وعازفة أدعن الانزلاق للمصالح الضيقة، مؤمنة أن الحرية هى الأمل ولا نبت للحياة بدونها.

ووجه مرعي، خلال كلمة له بنقر المحكمة في احتفالية اليوبيل الذهبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح الدستوري لقبوله رعاية احتفالية المحكمة.

وأكد مرعي على أن المحكمة لا تنتقص من أطرافها ولا تتدخل برقابتها اندفاعا أو تعرض عنها تراخيا، الحقوق والحريات العامة هي محور اهتمامها وركيزتها.

ولفت إلى أن المحكمة واجهت مساءل بالغة الدقة والأهمية، منحية جانبا ما يدعيه البعض للطبيعية التوجيهية لبعض النصوص الدستورية.